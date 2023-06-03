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3 июня, 06:37

Тела четырёх человек нашли в сгоревшей машине под Кемеровом

Четверо погибли и двое пострадали в результате ДТП в Кемеровской области

<p>Последствия ДТП на 76-м километре автодороги Кемерово – Яшкино – Тайга. Обложка © <a href="https://42.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Кемеровской области</a></p>

Последствия ДТП на 76-м километре автодороги Кемерово – Яшкино – Тайга. Обложка © ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемеровской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека, ещё два пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария случилась в Яшкинском районе на 76-м километре автодороги Кемерово – Яшкино – Тайга. Водитель "тойоты", двигаясь в сторону Кемерова, наехал на дорожное ограждение и не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась.

"Четыре человека — двое мужчин и две женщины в возрасте от 24 до 38 лет — скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи, ещё двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают полицейские и спецслужбы. Выясняются все обстоятельства ДТП. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

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Ранее Лайф рассказывал, что во Владивостоке две юные девушки погибли в страшном ДТП по вине лихача без прав. Также в аварию попали инспекторы ДПС, которые спешили на место происшествия.

Николь Вербер
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