Тела четырёх человек нашли в сгоревшей машине под Кемеровом

В Кемеровской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека, ещё два пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария случилась в Яшкинском районе на 76-м километре автодороги Кемерово – Яшкино – Тайга. Водитель "тойоты", двигаясь в сторону Кемерова, наехал на дорожное ограждение и не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась.

"Четыре человека — двое мужчин и две женщины в возрасте от 24 до 38 лет — скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи, ещё двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают полицейские и спецслужбы. Выясняются все обстоятельства ДТП. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").