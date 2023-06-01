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1 июня, 01:28

Две юные девушки погибли в страшном ДТП во Владивостоке по вине лихача без прав

Во Владивостоке в страшной аварии погибли две девушки, водителя госпитализировали

<p>Последствия страшного ДТП во Владивостоке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/amur_mash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amur-Mash</a></p>

Последствия страшного ДТП во Владивостоке. Обложка © t.me / Amur-Mash

Во Владивостоке в ходе ДТП погибли две 17-летние подруги, которых по ночному городу катал на автомобиле "Ниссан-Тиида" 19-летний парень без прав, передаёт телеграм-канал Amur-Mash.

Последствия страшного ДТП во Владивостоке. Видео © t.me / Amur-Mash

Их автомобиль на высокой скорости выехал на встречную полосу на Народном проспекте и столкнулся с двумя авто — "Королла-Аксио" и "Фит". Водителя госпитализировали. Первая девушка скончалась на месте, вторая — уже в скорой.

Также в аварию попали инспекторы ДПС, которые спешили на место происшествия. Они столкнулись с "инсайтом", притормозившим перед ними на повороте.

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Анатолий Симоненко
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