Две юные девушки погибли в страшном ДТП во Владивостоке по вине лихача без прав
Во Владивостоке в страшной аварии погибли две девушки, водителя госпитализировали
Последствия страшного ДТП во Владивостоке. Обложка © t.me / Amur-Mash
Во Владивостоке в ходе ДТП погибли две 17-летние подруги, которых по ночному городу катал на автомобиле "Ниссан-Тиида" 19-летний парень без прав, передаёт телеграм-канал Amur-Mash.
Последствия страшного ДТП во Владивостоке. Видео © t.me / Amur-Mash
Их автомобиль на высокой скорости выехал на встречную полосу на Народном проспекте и столкнулся с двумя авто — "Королла-Аксио" и "Фит". Водителя госпитализировали. Первая девушка скончалась на месте, вторая — уже в скорой.
Также в аварию попали инспекторы ДПС, которые спешили на место происшествия. Они столкнулись с "инсайтом", притормозившим перед ними на повороте.
Ранее прокуратура Московской области опубликовала видео с моментом аварии в Мытищах, где BMW сбил четырёх человек.