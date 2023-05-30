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30 мая, 10:17

Опубликовано видео с моментом ДТП в Мытищах, где BMW сбила четырёх человек

Прокуратура Московской области опубликовала видео с моментом ДТП в Мытищах, где BMW сбила четырёх человек. Кадры ведомство выложило в телеграм-канале. На них автомобиль несётся на большой скорости, один из пешеходов решается отскочить к кирпичной стене, однако его в итоге всё равно задевает машина.

Момент ДТП в Мытищах, где BMW сбила четырёх человек. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

"По предварительным данным, сегодня утром водитель легкового автомобиля марки BMW, двигаясь по Олимпийскому проспекту возле дома № 17, столкнулся с попутно движущимся автомобилем, после выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов", — отметили в ведомстве.

После случившегося три человека были госпитализированы. Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

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Лайф рассказывал, что в результате ДТП пострадали, в частности, 16-летний парень и 18-летняя девушка. Очевидцы отметили, что водитель после аварии выбежал из машины и начал молить о прощении на коленях. По предварительной версии, он не справился с управлением.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Московской области

Никита Осипов
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