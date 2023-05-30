Водитель BMW вылетел на тротуар и сбил четырёх человек на Олимпийском проспекте в Мытищах. Как пишет Mash, под колёсами авто оказались две женщины, у одной выбиты зубы и, возможно, перелом ноги. Вторая, предварительно, сломала рёбра.

BMW вылетел на тротуар в Мытищах и сбил четырёх человек. Видео © Mash

Также пострадали 16-летний парень и 18-летняя девушка: подростку машина проехала по ногам, а девушка от удара получила сотрясение и потеряла сознание. Первую помощь всем оказала студентка медколледжа, которая проходила мимо в этот момент. Она быстро осмотрела пострадавших до приезда скорой и передала их врачам.

Как рассказали очевидцы, водитель после аварии выбежал из машины и начал молить о прощении на коленях. Предварительно, он не справился с управлением.