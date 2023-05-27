Смертельное ДТП с пятью машинами в Мытищах попало на видео

В подмосковных Мытищах на светофоре столкнулись пять автомобилей. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщает региональная прокуратура.

ДТП с грузовиком в Мытищах. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

"По предварительным данным, сегодня утром на пересечении улицы Мира и Волковского шоссе в городе Мытищи водитель грузового автомобиля совершил столкновение со стоящими на светофоре автомобилями", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Четверо пострадавших госпитализированы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.