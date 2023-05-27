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27 мая, 10:36

Смертельное ДТП с пятью машинами в Мытищах попало на видео

В Мытищах грузовик протаранил стоявшие на светофоре автомобили, погиб человек

<p>Последствия ДТП в Мытищах. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mosoblproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

Последствия ДТП в Мытищах. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

В подмосковных Мытищах на светофоре столкнулись пять автомобилей. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщает региональная прокуратура.

ДТП с грузовиком в Мытищах. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

"По предварительным данным, сегодня утром на пересечении улицы Мира и Волковского шоссе в городе Мытищи водитель грузового автомобиля совершил столкновение со стоящими на светофоре автомобилями", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Четверо пострадавших госпитализированы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

Опубликовано видео с моментом наезда авто на ребёнка на зебре в Москве

Опубликовано видео с моментом наезда авто на ребёнка на зебре в Москве

Ранее под Омском пять человек заживо сгорели после жуткой аварии. В числе погибших двое детей.

Никита Никонов
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