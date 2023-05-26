Опубликовано видео с моментом наезда авто на ребёнка на зебре в Москве

В Москве машина сбила ребёнка на пешеходном переходе, ДТП произошло на Люблинской улице. В результате 9-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает столичный Дептранс и публикует видео с моментом аварии.

На кадрах видно, что ребёнок побежал по пешеходному переходу, где установлен светофор. Водитель FIAT не успел среагировать и сбил мальчика. Сейчас движение в районе, где случилось ДТП, затруднено.

Момент ДТП в Москве с ребёнком. Видео © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

По данным источника Лайфа, мальчик получил вывих бедра, сотрясение мозга и был доставлен в детскую больницу.