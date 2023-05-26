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26 мая, 07:59

Опубликовано видео с моментом наезда авто на ребёнка на зебре в Москве

На юго-востоке Москвы машина сбила ребёнка на пешеходном переходе

В Москве машина сбила ребёнка на пешеходном переходе, ДТП произошло на Люблинской улице. В результате 9-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает столичный Дептранс и публикует видео с моментом аварии.

На кадрах видно, что ребёнок побежал по пешеходному переходу, где установлен светофор. Водитель FIAT не успел среагировать и сбил мальчика. Сейчас движение в районе, где случилось ДТП, затруднено.

Момент ДТП в Москве с ребёнком. Видео © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

По данным источника Лайфа, мальчик получил вывих бедра, сотрясение мозга и был доставлен в детскую больницу.

В центре Хабаровска внедорожник провалился под землю

В центре Хабаровска внедорожник провалился под землю

Ранее в Тверской области четыре человека погибли в результате ДТП. При этом вместе с ними в машине находился мальчик, который чудом выжил. Его после произошедшего госпитализировали.

Обложка ©

Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Светлана Оперук
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