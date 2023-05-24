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24 мая, 09:01

В центре Хабаровска внедорожник провалился под землю

<p>В Хабаровске внедорожник провалился под землю. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/proc_phk/2218" target="_blank" rel="noopener noreferrer">proc_phk</a></p>

В Хабаровске внедорожник провалился под землю. Обложка © t.me / proc_phk

В Хабаровске внедорожник ушёл под землю из-за коммунальной аварии. Кадры с места инцидента публикует пресс-служба региональной прокуратуры.

В Хабаровске внедорожник провалился под землю. Видео © t.me / proc_phk

Инцидент произошёл днём 24 мая на улице Гайдара. Автомобиль Mitsubishi Pajero собирался выезжать с парковочного места, когда задние колёса ушли под землю. Яма в провалившемся асфальте заполнилась водой.

"Проводились гидравлические испытания, был порыв, трассу подмыло, вот она (машина. — Прим. Лайфа) и упала в воду под землю. Гидравлические испытания проводятся на температуре меньше 40 градусов, её специально расхолаживают. Теплотрасса — это горячее водоснабжение и отопление, а испытания проводятся тёплой водой", — приводит РИА "Новости" слова главного инженера МУП города Хабаровска "Тепловые сети" Владимира Литвиненко.

По его словам, специалисты уже вытаскивают повреждённый автомобиль. Он добавил, что последствия коммунальной аварии планируется устранить в течение трёх-пяти дней. Местная прокуратура организовала проверку в связи с порывом водопровода, в ходе которой будет дана оценка деятельности управляющей организации.

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Ранее Лайф писал, что в Перми "газель" целиком ушла под землю из-за размытого грунта под асфальтовым покрытием. Водитель чудом успел спастись.

Иван Косицын
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