В центре Хабаровска внедорожник провалился под землю

В Хабаровске внедорожник ушёл под землю из-за коммунальной аварии. Кадры с места инцидента публикует пресс-служба региональной прокуратуры.

В Хабаровске внедорожник провалился под землю. Видео © t.me / proc_phk

Инцидент произошёл днём 24 мая на улице Гайдара. Автомобиль Mitsubishi Pajero собирался выезжать с парковочного места, когда задние колёса ушли под землю. Яма в провалившемся асфальте заполнилась водой.

"Проводились гидравлические испытания, был порыв, трассу подмыло, вот она (машина. — Прим. Лайфа) и упала в воду под землю. Гидравлические испытания проводятся на температуре меньше 40 градусов, её специально расхолаживают. Теплотрасса — это горячее водоснабжение и отопление, а испытания проводятся тёплой водой", — приводит РИА "Новости" слова главного инженера МУП города Хабаровска "Тепловые сети" Владимира Литвиненко.

По его словам, специалисты уже вытаскивают повреждённый автомобиль. Он добавил, что последствия коммунальной аварии планируется устранить в течение трёх-пяти дней. Местная прокуратура организовала проверку в связи с порывом водопровода, в ходе которой будет дана оценка деятельности управляющей организации.