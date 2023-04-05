Семья с детьми в машине угодила в яму с кипятком и едва не сварилась заживо в Петербурге
Пять человек получили ожоги при прорыве трубы с кипятком в Петербурге
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В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком на пересечении 10-й Красноармейской и Дровяной улиц, в яму угодила семья с детьми в машине. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Кадры последствий прорыва трубы с кипятком в Петербурге. Видео © LIFE
Инцидент произошёл в 08:06. В промоину попал автомобиль с мужчиной и двумя детьми. Им на помощь пришли начальник караула и пожарный, но, пока они доставали машину, сами получили повреждения. Оба спасателя, а также водитель и один из детей госпитализированы, сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.
Тем временем вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев уточнил, что всего пострадало пять человек — четверо мужчин и ребёнок. По его словам, оказание им помощи взял на свой личный контроль губернатор Санкт-Петербурга.
"10-летний мальчик был доставлен в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий в состоянии средней степени тяжести. У него ожог 2% площади тела, жизни ребёнка ничто не угрожает. В НИИ скорой помощи было доставлено два человека: 57-летний и 65-летний мужчины. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести с ожогами 7–8 и 18% тела соответственно", — написал Эргашев на своей странице в VK.
34-летний сотрудник МЧС находится в реанимации с ожогами 40% тела, его 24-летний коллега пострадал меньше — у него ожог 7% тела. Оба доставлены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России.
Региональное ГСУ СКР начало доследственную проверку по факту инцидента.
Ранее в Саратове автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком. Водитель и пассажиры не пострадали, а вот прохожий получил ожоги. СК возбудил уголовное дело.