В Новосибирске мужчина упал в коллектор и заживо сварился в кипятке

В Дзержинском районе Новосибирска обнаружено тело 26-летнего мужчины в коллекторе с горячей водой. Об этом сообщает портал NGS.ru.

Трагедия произошла 19 февраля. Незадолго до этого молодого человека видели рядом с люком. Кто-то из очевидцев настаивает, что он был не один: местные жители заявляют, что в этом месте часто собираются "непонятные компании".

В Новосибирске 26-летний мужчина упал в коллектор и погиб. Фото © VK / АСТ-54

"Говорят, что проходил мимо, возможно и такое, что был пьяный, но никто не знает, что произошло. По словам родителей, он свалился в коллектор и обварился там. У него было всё тело обварено", — сказала подруга погибшего.

Полиция организовала проверку, назначены экспертизы для установления точной причины смерти. Также предстоит выяснить, был ли коллектор крепко закрыт и кто отвечал за его обслуживание.