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22 февраля, 08:17

В Новосибирске мужчина упал в коллектор и заживо сварился в кипятке

<p>В Новосибирске 26-летний мужчина упал в коллектор. Фото © VK / <a href="https://vk.com/act54?w=wall-31101527_12438598" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АСТ-54</a></p>

В Новосибирске 26-летний мужчина упал в коллектор. Фото © VK / АСТ-54

В Дзержинском районе Новосибирска обнаружено тело 26-летнего мужчины в коллекторе с горячей водой. Об этом сообщает портал NGS.ru.

Трагедия произошла 19 февраля. Незадолго до этого молодого человека видели рядом с люком. Кто-то из очевидцев настаивает, что он был не один: местные жители заявляют, что в этом месте часто собираются "непонятные компании".

В Новосибирске 26-летний мужчина упал в коллектор и погиб. Фото © VK / АСТ-54

В Новосибирске 26-летний мужчина упал в коллектор и погиб. Фото © VK / АСТ-54

"Говорят, что проходил мимо, возможно и такое, что был пьяный, но никто не знает, что произошло. По словам родителей, он свалился в коллектор и обварился там. У него было всё тело обварено", сказала подруга погибшего.

Полиция организовала проверку, назначены экспертизы для установления точной причины смерти. Также предстоит выяснить, был ли коллектор крепко закрыт и кто отвечал за его обслуживание.

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Ранее сообщалось, что ребёнок во время прогулки с матерью провалился в дыру коллектора в одном из посёлков Тукаевского района Республики Татарстан. Его госпитализировали с травмами спины и головы.

Татьяна Миссуми
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