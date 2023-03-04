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4 марта, 17:59

Россиянин сварился заживо в ванне и затопил кипятком соседей снизу

В Энгельсе мужчина заживо сварился в кипятке из-за прорыва трубы в ванной

В Энгельсе 67-летний мужчина погиб в своей квартире из-за прорыва трубопровода с горячей водой, его тело нашла жена. О трагедии сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Саратовской области.

"Мужчина, получив ожоги от разорвавшейся трубы горячего водоснабжения в ванной комнате, скончался, после чего произошло затопление квартиры соседей снизу", — рассказали в ведомстве.

ЧП произошло 3 марта. Супруга пожилого мужчины вернулась домой и обнаружила его бездыханное тело. Следователи осмотрели место трагедии и назначили судебно-медицинское исследование.

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Андрей Бражников
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