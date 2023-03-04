Россиянин сварился заживо в ванне и затопил кипятком соседей снизу
В Энгельсе мужчина заживо сварился в кипятке из-за прорыва трубы в ванной
В Энгельсе 67-летний мужчина погиб в своей квартире из-за прорыва трубопровода с горячей водой, его тело нашла жена. О трагедии сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Саратовской области.
"Мужчина, получив ожоги от разорвавшейся трубы горячего водоснабжения в ванной комнате, скончался, после чего произошло затопление квартиры соседей снизу", — рассказали в ведомстве.
ЧП произошло 3 марта. Супруга пожилого мужчины вернулась домой и обнаружила его бездыханное тело. Следователи осмотрели место трагедии и назначили судебно-медицинское исследование.
Ранее в Москве подросток утонул в ванне из-за установленного не по правилам водонагревателя. По данным следствия, ребёнок надышался угарным газом и потерял сознание, а затем наглотался воды.
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