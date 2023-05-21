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21 мая, 11:41

Живого мальчика нашли в машине с четырьмя погибшими на трассе под Тверью

В Тверской области четыре человека погибли в результате ДТП

В Тверской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Место аварии на мосту автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, где погибло четыре человека. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Всё произошло сегодня ночью на мосту в Рамешковском районе. По данным следствия, на автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна автомобиль Chevrolet Lanos наехал на металлическое ограждение моста. Четыре человека, находившиеся в салоне, получили несовместимые с жизнью ранения и скончались. Мальчик 2012 года рождения чудом выжил. Пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). К расследованию также подключились сотрудники местной прокуратуры.

"Прокуратурой Рамешковского района контролируется установление обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела", — сообщила пресс-служба Прокуратуры Тверской области.

В Приморье четыре человека стали жертвами страшного ДТП с участием двух легковушек

В Приморье четыре человека стали жертвами страшного ДТП с участием двух легковушек

А в Свердловской области сегодня произошло массовое смертельное ДТП. На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулось не менее девяти машин из-за плохой видимости. В результате одного из ДТП погиб один человек, ещё шестеро пострадали.

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Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Николь Вербер
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