Смертельное массовое ДТП из-за плохой видимости от смога произошло на Урале

В Свердловской области произошло массовое ДТП. Более девяти автомобилей столкнулись на трассе из-за плохой видимости, вызванной смогом от природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Последствия массового ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Свердловской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция66

По данным ГИБДД, авария произошла на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Предварительно, участниками ДТП стали более девяти авто, в том числе пассажирский транспорт и большегрузы. Причиной ЧП инспекторы назвали "несоблюдение скоростного режима дистанции в условиях недостаточной видимости, которая возникла из-за задымления от пожаров".

Последствия столкновения пассажирской "газели" и цементовоза на 81-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Фото © Telegram / Госавтоинспекция66

В результате инцидента есть погибший. После столкновения пассажирской "газели" и цементовоза на 81-м километре автодороги скончался один человек, ещё шестеро пострадали. Как уточнили в ГИБДД, водитель "газели", следовавшей по маршруту "Екатеринбург – Невьянск", не выдержал дистанцию.