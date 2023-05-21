Регион

Уведомления отключены

21 мая, 04:30

В Новороссийске прохожие помогли выбраться водителю, зажатому в машине после ДТП

В Новороссийске водитель протаранил дорожное ограждение и вылетел на обочину

В Краснодарском крае водитель легкового автомобиля пробил ограждение и вылетел на обочину. Как сообщил Лайфу очевидец, ДТП произошло в Новороссийске на проспекте Дзержинского. Он уточнил, что самостоятельно автовладелец из машины выбраться не мог.

Место аварии в Новороссийске. Видео © LIFE

По словам собеседника Лайфа, выбраться из покорёженной машины водителю помогали прохожие. На кадрах видно, что на месте аварии быстро собрались люди, которые не смогли остаться равнодушными и бросились на помощь к пострадавшему.

Причины ДТП пока не известны, состояние автовладельца также не уточняется.

Дмитрий Колдун на "мерседесе" попал в ДТП в центре Москвы

Дмитрий Колдун на "мерседесе" попал в ДТП в центре Москвы

Как писал ранее Лайф, под Челябинском фура откинула трактор, как кеглю, после удара. Авария случилась на 38-м километре трассы "Подъезд к Екатеринбургу". В результате ДТП водитель трактора пострадал, врачи оказали ему помощь.

Обложка ©

LIFE

Арина Родионова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров