В Новороссийске прохожие помогли выбраться водителю, зажатому в машине после ДТП
В Новороссийске водитель протаранил дорожное ограждение и вылетел на обочину
В Краснодарском крае водитель легкового автомобиля пробил ограждение и вылетел на обочину. Как сообщил Лайфу очевидец, ДТП произошло в Новороссийске на проспекте Дзержинского. Он уточнил, что самостоятельно автовладелец из машины выбраться не мог.
Место аварии в Новороссийске. Видео © LIFE
По словам собеседника Лайфа, выбраться из покорёженной машины водителю помогали прохожие. На кадрах видно, что на месте аварии быстро собрались люди, которые не смогли остаться равнодушными и бросились на помощь к пострадавшему.
Причины ДТП пока не известны, состояние автовладельца также не уточняется.
Как писал ранее Лайф, под Челябинском фура откинула трактор, как кеглю, после удара. Авария случилась на 38-м километре трассы "Подъезд к Екатеринбургу". В результате ДТП водитель трактора пострадал, врачи оказали ему помощь.
LIFE