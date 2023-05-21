В Новороссийске прохожие помогли выбраться водителю, зажатому в машине после ДТП

В Краснодарском крае водитель легкового автомобиля пробил ограждение и вылетел на обочину. Как сообщил Лайфу очевидец, ДТП произошло в Новороссийске на проспекте Дзержинского. Он уточнил, что самостоятельно автовладелец из машины выбраться не мог.

Место аварии в Новороссийске. Видео © LIFE

По словам собеседника Лайфа, выбраться из покорёженной машины водителю помогали прохожие. На кадрах видно, что на месте аварии быстро собрались люди, которые не смогли остаться равнодушными и бросились на помощь к пострадавшему.

Причины ДТП пока не известны, состояние автовладельца также не уточняется.