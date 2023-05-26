Пять человек заживо сгорели после жуткой аварии под Омском
В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в сгоревшем автомобиле
Кадр с места ДТП под Омском, где погибло пять человек. Обложка © ГУ МЧС России по Омской области
В Омской области произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.
Трагедия произошла на 96-м километре трассы Омск – Черлак. Водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace, в результате чего легковушка загорелась. Водитель и его четверо пассажиров (две женщины и двое детей) погибли на месте. Водитель микроавтобуса с травмами был госпитализирован.
Ранее в Тверской области четыре человека погибли в результате ДТП. При этом вместе с ними в машине находился мальчик, который чудом выжил. Его после произошедшего госпитализировали.