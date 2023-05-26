Пять человек заживо сгорели после жуткой аварии под Омском

В Омской области произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

Трагедия произошла на 96-м километре трассы Омск – Черлак. Водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace, в результате чего легковушка загорелась. Водитель и его четверо пассажиров (две женщины и двое детей) погибли на месте. Водитель микроавтобуса с травмами был госпитализирован.