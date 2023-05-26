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26 мая, 13:29

Пять человек заживо сгорели после жуткой аварии под Омском

В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в сгоревшем автомобиле

<p>Кадр с места ДТП под Омском, где погибло пять человек. Обложка © <a href="https://55.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5025402" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Омской области</a></p>

Кадр с места ДТП под Омском, где погибло пять человек. Обложка © ГУ МЧС России по Омской области

В Омской области произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

Трагедия произошла на 96-м километре трассы Омск – Черлак. Водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace, в результате чего легковушка загорелась. Водитель и его четверо пассажиров (две женщины и двое детей) погибли на месте. Водитель микроавтобуса с травмами был госпитализирован.

Опубликовано видео с моментом наезда авто на ребёнка на зебре в Москве

Опубликовано видео с моментом наезда авто на ребёнка на зебре в Москве

Ранее в Тверской области четыре человека погибли в результате ДТП. При этом вместе с ними в машине находился мальчик, который чудом выжил. Его после произошедшего госпитализировали.

Наталья Исакова
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