Украинец на "ямахе" протаранил пешеходов на огромной скорости

В городе Обухове Киевской области мотоциклист не заметил красный сигнал светофора и вылетел на перекрёсток, после чего врезался в легковушку и протаранил пешеходов на обочине. Видео публикуют украинские СМИ.

ДТП с участием мотоцикла в Обухове. Фото © t.me / Политика страны

18-летний водитель байка Yamaha двигался на огромной скорости и даже не притормозил при приближении к перекрёстку. Он врезался в красную иномарку с такой силой, что у последней оторвало бампер и капот. Затем мотоцикл отбросило на стоящих у дороги пешеходов.

Водитель и пассажир байка, а также трое случайных прохожих были доставлены в больницу. У них диагностированы многочисленные травмы тяжёлой и средней степени. Никто не погиб. Полиция приступила к расследованию ДТП.