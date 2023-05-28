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28 мая, 11:58

Украинец на "ямахе" протаранил пешеходов на огромной скорости

На Украине мотоциклист на огромной скорости смял иномарку и влетел в пешеходов

<p>ДТП с участием мотоцикла в Обухове. Фото © t.me / <a href="https://t.me/stranaua/106981?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Политика страны</a></p>

ДТП с участием мотоцикла в Обухове. Фото © t.me / Политика страны

В городе Обухове Киевской области мотоциклист не заметил красный сигнал светофора и вылетел на перекрёсток, после чего врезался в легковушку и протаранил пешеходов на обочине. Видео публикуют украинские СМИ.

ДТП с участием мотоцикла в Обухове. Фото © t.me / Политика страны

18-летний водитель байка Yamaha двигался на огромной скорости и даже не притормозил при приближении к перекрёстку. Он врезался в красную иномарку с такой силой, что у последней оторвало бампер и капот. Затем мотоцикл отбросило на стоящих у дороги пешеходов.

Водитель и пассажир байка, а также трое случайных прохожих были доставлены в больницу. У них диагностированы многочисленные травмы тяжёлой и средней степени. Никто не погиб. Полиция приступила к расследованию ДТП.

Легковушка протаранила автобус под Ульяновском, есть пострадавшие

Легковушка протаранила автобус под Ульяновском, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что в Саратовской области девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП. Авария произошла вблизи села Бутырки. Столкнулись Ваз-2107 и Lada Largus.

Татьяна Миссуми
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