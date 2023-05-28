Под Саратовом девять человек пострадали при столкновении всего двух легковушек

В Саратовской области девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП утром в воскресенье. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.











"В 08:40 (07:40 мск) в Лысогорском районе, на федеральной трассе Р22 "Каспий", 660-й километр, произошло столкновение двух легковых автомобилей, пострадали девять человек, в том числе два ребёнка", — написал Костин в своём телеграм-канале.

По словам министра, пострадавшая двухлетняя девочка находится в крайне тяжёлом состоянии, она доставлена в Лысогорскую районную больницу. В это же учреждение в удовлетворительном состоянии помещена 17-летняя девушка.

Портал "ЧП Саратов" уточняет, что авария произошла вблизи села Бутырки. Столкнулись Ваз-2107 и Lada Largus.