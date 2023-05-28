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28 мая, 07:46

Под Саратовом девять человек пострадали при столкновении всего двух легковушек

Девять человек пострадали в ДТП с двумя легковыми авто в Саратовской области

В Саратовской области девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП утром в воскресенье. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

  • Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Фото © Telegram / "ЧП Саратов"
    Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Фото © Telegram / "ЧП Саратов"
  • Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Фото © Telegram / "ЧП Саратов"
    Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Фото © Telegram / "ЧП Саратов"
  • Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Фото © Telegram / "ЧП Саратов"
    Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Фото © Telegram / "ЧП Саратов"
  • Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Фото © Telegram / "ЧП Саратов"
    Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Фото © Telegram / "ЧП Саратов"
  • Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Фото © Telegram / "ЧП Саратов"
    Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Фото © Telegram / "ЧП Саратов"

Последствия столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Фото © Telegram / "ЧП Саратов"

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"В 08:40 (07:40 мск) в Лысогорском районе, на федеральной трассе Р22 "Каспий", 660-й километр, произошло столкновение двух легковых автомобилей, пострадали девять человек, в том числе два ребёнка", — написал Костин в своём телеграм-канале.

По словам министра, пострадавшая двухлетняя девочка находится в крайне тяжёлом состоянии, она доставлена в Лысогорскую районную больницу. В это же учреждение в удовлетворительном состоянии помещена 17-летняя девушка.

Портал "ЧП Саратов" уточняет, что авария произошла вблизи села Бутырки. Столкнулись Ваз-2107 и Lada Largus.

На трассе в Башкирии перевернулся грузовик с химикатами

На трассе в Башкирии перевернулся грузовик с химикатами

Ранее сегодня стало известно, что в селе Перелюб Саратовской области при столкновении мопеда и "газели" погибла школьница. Ещё одна девочка-подросток госпитализирована с черепно-мозговой травмой и множественными переломами костей правой голени.

Обложка ©

Telegram / "ЧП Саратов"

Никита Никонов
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