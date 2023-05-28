На трассе в Башкирии перевернулся грузовик с химикатами
Перевернувшийся в Башкирии грузовик с химикатами. Обложка © t.me / МЧС Башкортостан
Грузовик, перевозивший химикаты, перевернулся на трассе в Башкирии после деревни Искра, сообщили в региональном управлении МЧС.
В результате аварии произошла деформация металлических бочек и капельный разлив эмульгатора катионных битумных эмульсий, который находился в ёмкостях в жидком виде.
В ведомстве подчеркнули, что водных объектов рядом нет, поэтому угроза отсутствует.
Ранее Лайф рассказывал, что в саратовском селе Перелюб при столкновении мопеда и "газели" погибла школьница. Её 15-летняя пассажирка госпитализирована с черепно-мозговой травмой и множественными переломами костей правой голени.