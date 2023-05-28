На трассе в Башкирии перевернулся грузовик с химикатами

Грузовик, перевозивший химикаты, перевернулся на трассе в Башкирии после деревни Искра, сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате аварии произошла деформация металлических бочек и капельный разлив эмульгатора катионных битумных эмульсий, который находился в ёмкостях в жидком виде.

В ведомстве подчеркнули, что водных объектов рядом нет, поэтому угроза отсутствует.