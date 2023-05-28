Регион

Уведомления отключены

28 мая, 04:39

На трассе в Башкирии перевернулся грузовик с химикатами

<p>Перевернувшийся в Башкирии грузовик с химикатами. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchsrb01/4057?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостан</a></p>

Перевернувшийся в Башкирии грузовик с химикатами. Обложка © t.me / МЧС Башкортостан

Грузовик, перевозивший химикаты, перевернулся на трассе в Башкирии после деревни Искра, сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате аварии произошла деформация металлических бочек и капельный разлив эмульгатора катионных битумных эмульсий, который находился в ёмкостях в жидком виде.

В ведомстве подчеркнули, что водных объектов рядом нет, поэтому угроза отсутствует.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в ДТП

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в ДТП

Ранее Лайф рассказывал, что в саратовском селе Перелюб при столкновении мопеда и "газели" погибла школьница. Её 15-летняя пассажирка госпитализирована с черепно-мозговой травмой и множественными переломами костей правой голени.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров