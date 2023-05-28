В саратовском селе Перелюб при столкновении мопеда и "газели" погибла школьница
Следователь на месте ДТП. Обложка © t.me / СУ СК России по Саратовской области
Девочка-подросток погибла в селе Перелюб Саратовской области, когда на мопеде столкнулась с грузовым автомобилем. Её 15-летняя пассажирка госпитализирована, сообщили в управлении ГИБДД.
По предварительным данным, столкновение произошло в 19:40 (18:40 мск) на пересечении улиц Советской и Чкаловской, "газелью" управлял мужчина 1998 года рождения. У доставленной в больницу девочки черепно-мозговая травма, множественные переломы костей правой голени.
Следственный комитет проводит проверку случившегося. Прокуратура поставила дело на контроль.
Ранее Лайф писал о ДТП, в которое попал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*. В результате столкновения никто не пострадал, водители самостоятельно смогли добраться до пункта оформления.
*Включён в реестр иноагентов.