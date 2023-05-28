В саратовском селе Перелюб при столкновении мопеда и "газели" погибла школьница

Девочка-подросток погибла в селе Перелюб Саратовской области, когда на мопеде столкнулась с грузовым автомобилем. Её 15-летняя пассажирка госпитализирована, сообщили в управлении ГИБДД.

По предварительным данным, столкновение произошло в 19:40 (18:40 мск) на пересечении улиц Советской и Чкаловской, "газелью" управлял мужчина 1998 года рождения. У доставленной в больницу девочки черепно-мозговая травма, множественные переломы костей правой голени.

Следственный комитет проводит проверку случившегося. Прокуратура поставила дело на контроль.

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