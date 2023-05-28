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28 мая, 01:28

В саратовском селе Перелюб при столкновении мопеда и "газели" погибла школьница

<p>Следователь на месте ДТП. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/su_skr64/3021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Саратовской области</a></p>

Следователь на месте ДТП. Обложка © t.me / СУ СК России по Саратовской области

Девочка-подросток погибла в селе Перелюб Саратовской области, когда на мопеде столкнулась с грузовым автомобилем. Её 15-летняя пассажирка госпитализирована, сообщили в управлении ГИБДД.

По предварительным данным, столкновение произошло в 19:40 (18:40 мск) на пересечении улиц Советской и Чкаловской, "газелью" управлял мужчина 1998 года рождения. У доставленной в больницу девочки черепно-мозговая травма, множественные переломы костей правой голени.

Следственный комитет проводит проверку случившегося. Прокуратура поставила дело на контроль.

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*Включён в реестр иноагентов.

Лариса Сафронова
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