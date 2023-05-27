Легковушка протаранила автобус под Ульяновском, есть пострадавшие

В Ульяновской области семь человек госпитализированы после ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"Семерых пострадавших жителей региона медики доставили в ЦГКБ Ульяновска. Два человека находятся в тяжёлом состоянии. Поручил Минздраву координировать работу по оказанию всей необходимой помощи", — написал Русских в своём телеграм-канале.

Авария произошла в Чердаклинском районе. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. На место выехали три бригады скорой помощи.