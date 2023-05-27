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27 мая, 13:13

Легковушка протаранила автобус под Ульяновском, есть пострадавшие

В Ульяновской области семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом

<p>Последствия ДТП с автобусом в Ульяновской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/chpulsk/15232" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП Ульяновск"</a></p>

Последствия ДТП с автобусом в Ульяновской области. Обложка © Telegram / "ЧП Ульяновск"

В Ульяновской области семь человек госпитализированы после ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"Семерых пострадавших жителей региона медики доставили в ЦГКБ Ульяновска. Два человека находятся в тяжёлом состоянии. Поручил Минздраву координировать работу по оказанию всей необходимой помощи", — написал Русских в своём телеграм-канале.

Авария произошла в Чердаклинском районе. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. На место выехали три бригады скорой помощи.

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Никита Никонов
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