В Норильске микроавтобус вылетел в кювет из-за сильного ветра и чуть не убил 10 человек

По данным ведомства, всё произошло по пути из Норильска в аэропорт. Дул сильный боковой ветер, и водитель Ford Transit не справился с управлением. В итоге микроавтобус вылетел в кювет и врезался в фонарный столб. В момент аварии в салоне находилось десять пассажиров. К счастью, все остались живы. Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних.