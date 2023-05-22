В Норильске микроавтобус вылетел в кювет из-за сильного ветра и чуть не убил 10 человек
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Норильске
Микроавтобус Ford Transit после аварии. Обложка © Telegram / МВД 24
В Норильске произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Красноярскому краю.
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Норильске. Видео © Telegram / МВД 24
По данным ведомства, всё произошло по пути из Норильска в аэропорт. Дул сильный боковой ветер, и водитель Ford Transit не справился с управлением. В итоге микроавтобус вылетел в кювет и врезался в фонарный столб. В момент аварии в салоне находилось десять пассажиров. К счастью, все остались живы. Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сообщили в полиции.
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