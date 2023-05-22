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22 мая, 06:45

В Норильске микроавтобус вылетел в кювет из-за сильного ветра и чуть не убил 10 человек

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Норильске

<p>Микроавтобус Ford Transit после аварии. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_24/5047" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД 24</a></p>

Микроавтобус Ford Transit после аварии. Обложка © Telegram / МВД 24

В Норильске произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Красноярскому краю.

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Норильске. Видео © Telegram / МВД 24

По данным ведомства, всё произошло по пути из Норильска в аэропорт. Дул сильный боковой ветер, и водитель Ford Transit не справился с управлением. В итоге микроавтобус вылетел в кювет и врезался в фонарный столб. В момент аварии в салоне находилось десять пассажиров. К счастью, все остались живы. Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сообщили в полиции.

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Николь Вербер
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