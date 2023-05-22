"Аурус" попал в ДТП в центре Москвы
SHOT: Автомобиль "Аурус" попал в ДТП в центре Москвы
Автомобиль премиум-класса "Аурус" попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.
Последствия ДТП с автомобилем "Аурус" в центре Москвы. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка столкнулись автомобили "Аурус-Сенат" и "Вольво". Серьёзно пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Лайф сообщал, что на "аурус" стоимостью около 40 млн рублей рухнула глыба льда в Москве. В результате машина, которая стояла у обочины без номеров, получила серьёзные повреждения.
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