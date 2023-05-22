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22 мая, 05:37

"Аурус" попал в ДТП в центре Москвы

SHOT: Автомобиль "Аурус" попал в ДТП в центре Москвы

Автомобиль премиум-класса "Аурус" попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Последствия ДТП с автомобилем "Аурус" в центре Москвы. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка столкнулись автомобили "Аурус-Сенат" и "Вольво". Серьёзно пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Ранее Лайф сообщал, что на "аурус" стоимостью около 40 млн рублей рухнула глыба льда в Москве. В результате машина, которая стояла у обочины без номеров, получила серьёзные повреждения.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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