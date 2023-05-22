Автомобиль премиум-класса "Аурус" попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Последствия ДТП с автомобилем "Аурус" в центре Москвы. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка столкнулись автомобили "Аурус-Сенат" и "Вольво". Серьёзно пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.