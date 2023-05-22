Водитель легковушки погиб, столкнувшись с пассажирским автобусом в Дагестане
В Дагестане "Лада-Приора" столкнулась с пассажирским автобусом "Неоплан". Обложка © t.me / МВД Дагестана
В Дагестане "Лада-Приора" столкнулась с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Происшествие произошло вечером 21 мая на восьмом километре трассы Кочубей – Минеральные Воды. 35-летний водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Неопланом" под управлением 61-летнего жителя Кизляра. В автобусе находилось 22 человека, в том числе ребёнок.
В результате ДТП молодой мужчина, управлявший легковым автомобилем, от полученных травм скончался на месте. Второй водитель и его пассажиры не пострадали. Они продолжили путь из Дербента в Новороссийск на другом автобусе.
В этот же день в Тверской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. На автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна автомобиль Chevrolet Lanos наехал на металлическое ограждение моста. Четыре человека, находившиеся в салоне, получили несовместимые с жизнью ранения и скончались. Мальчик 2012 года рождения чудом выжил.