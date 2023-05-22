Водитель легковушки погиб, столкнувшись с пассажирским автобусом в Дагестане

В Дагестане "Лада-Приора" столкнулась с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Происшествие произошло вечером 21 мая на восьмом километре трассы Кочубей – Минеральные Воды. 35-летний водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Неопланом" под управлением 61-летнего жителя Кизляра. В автобусе находилось 22 человека, в том числе ребёнок.

В результате ДТП молодой мужчина, управлявший легковым автомобилем, от полученных травм скончался на месте. Второй водитель и его пассажиры не пострадали. Они продолжили путь из Дербента в Новороссийск на другом автобусе.