Лайф публикует момент ДТП с "аурусом" в центре Москвы
Момент ДТП с "аурусом" в центре Москвы попал на камеры видеонаблюдения
Телеграм-канал SHOT опубликовал момент ДТП с "аурусом" в центре Москвы. Автомобиль премиум-класса столкнулся с "вольво" на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка.
Момент ДТП с автомобилем "Аурус" в центре Москвы. Видео © SHOT
На кадрах видно, что также задело автомобиль экстренных служб. Напомним, авария с "аурусом" произошла сегодня утром. Сообщалось, что серьёзно никто не пострадал.
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