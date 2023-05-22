Лайф публикует момент ДТП с "аурусом" в центре Москвы

Телеграм-канал SHOT опубликовал момент ДТП с "аурусом" в центре Москвы. Автомобиль премиум-класса столкнулся с "вольво" на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка.

На кадрах видно, что также задело автомобиль экстренных служб. Напомним, авария с "аурусом" произошла сегодня утром. Сообщалось, что серьёзно никто не пострадал.