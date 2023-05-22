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22 мая, 06:17

Лайф публикует момент ДТП с "аурусом" в центре Москвы

Момент ДТП с "аурусом" в центре Москвы попал на камеры видеонаблюдения

Телеграм-канал SHOT опубликовал момент ДТП с "аурусом" в центре Москвы. Автомобиль премиум-класса столкнулся с "вольво" на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка.

Момент ДТП с автомобилем "Аурус" в центре Москвы. Видео © SHOT

На кадрах видно, что также задело автомобиль экстренных служб. Напомним, авария с "аурусом" произошла сегодня утром. Сообщалось, что серьёзно никто не пострадал.

Лайф публикует момент ДТП в Новосибирске, где сын экс-депутата насмерть сбил женщину

Лайф публикует момент ДТП в Новосибирске, где сын экс-депутата насмерть сбил женщину

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SHOT

Никита Никонов
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