Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в ДТП
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* попал в ДТП на трассе под городом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
В аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения, а водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП. Других подробностей в ведомстве не раскрыли.
Напомним, 18 мая в Октябрьском районном суде Екатеринбурга прошло третье заседание по делу Ройзмана, которого обвиняют по статье о дискредитации ВС РФ. Как ранее говорил адвокат политика, речь идёт о некоей публикации в соцсетях, к которой Ройзман якобы даже не причастен.
*Включён в реестр иноагентов.
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