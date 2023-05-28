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27 мая, 23:55

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в ДТП

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* попал в ДТП на трассе под городом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

В аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения, а водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП. Других подробностей в ведомстве не раскрыли.

Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей

Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей

Напомним, 18 мая в Октябрьском районном суде Екатеринбурга прошло третье заседание по делу Ройзмана, которого обвиняют по статье о дискредитации ВС РФ. Как ранее говорил адвокат политика, речь идёт о некоей публикации в соцсетях, к которой Ройзман якобы даже не причастен.

*Включён в реестр иноагентов.

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VK / Евгений Ройзман

Лариса Сафронова
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