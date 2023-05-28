Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в ДТП

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* попал в ДТП на трассе под городом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

В аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения, а водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП. Других подробностей в ведомстве не раскрыли.

Напомним, 18 мая в Октябрьском районном суде Екатеринбурга прошло третье заседание по делу Ройзмана, которого обвиняют по статье о дискредитации ВС РФ. Как ранее говорил адвокат политика, речь идёт о некоей публикации в соцсетях, к которой Ройзман якобы даже не причастен.