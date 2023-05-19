Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей

Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении экс-мэра города Евгения Ройзмана*, который обвиняется в публичной дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает Ura.ru .

В ходе заседания иноагенту Ройзману назначили штраф по уголовному делу в размере 260 тысяч рублей. Бывший мэр Екатеринбурга подписал документы в зале суда.

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Напомним, накануне в Октябрьском районном суде Екатеринбурга прошло третье заседание по делу Ройзмана, которого обвиняют по статье о дискредитации ВС РФ. Как ранее заявлял адвокат политика, речь идёт о некоей публикации в соцсетях, к которой Ройзман якобы даже не причастен.