Пугачёва заступилась за Ройзмана в суде, но её мнение проигнорировали

Прокурор запросил для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, обвиняемого в дискредитации ВС РФ, штраф в размере 260 тысяч рублей. Вины Ройзман не признаёт.

Кстати, за бывшего мэра решила вступиться певица Алла Пугачёва — она написала положительную характеристику в отношении Ройзмана. Как сообщает Ura.ru, в своём обращении к суду исполнительница призвала оправдать политика и оставить его на свободе.

"Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов представил в суд характеристику от певицы Аллы Пугачёвой", — говорится в материале.

Помимо Пугачёвой Ройзмана поддержали бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*, вдова экс-президента России Наина Ельцина, екатеринбургский драматург и режиссёр Николай Коляда. Однако, как пишет РИА "Новости", суд отказался приобщить к материалам дела обращение Пугачёвой, назвав его непроцессуальным. Аналогичная участь постигла ещё несколько обращений, остальные же были приняты. Позже сам экс-мэр Екатеринбурга отметил, что обращение Пугачёвой повесит в рамочке на стену.

Напомним, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга 18 мая проходит третье заседание по делу Ройзмана, которого обвиняют по статье о дискредитации ВС РФ. Как ранее заявлял адвокат политика, речь идёт о некоей публикации в соцсетях, к которой Ройзман якобы даже не причастен.