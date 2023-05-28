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28 мая, 14:36

На севере Москвы насмерть сбили катавшегося на велосипеде ребёнка

<p>Место ДТП, где водитель насмерть сбил ребёнка на велосипеде. обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2085" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Место ДТП, где водитель насмерть сбил ребёнка на велосипеде. обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На севере Москвы водитель авто насмерть сбил ребёнка на велосипеде. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, всё произошло сегодня на Новосходненском шоссе, по которому двигался подросток. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с одним из автомобилей. Полученные травмы оказались настолько серьёзными, что ребёнок скончался до приезда скорой. По данному факту начата проверка.

"Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний", — уточнила пресс-служба ведомства.

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Николь Вербер
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