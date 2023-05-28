На севере Москвы насмерть сбили катавшегося на велосипеде ребёнка

По данным ведомства, всё произошло сегодня на Новосходненском шоссе, по которому двигался подросток. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с одним из автомобилей. Полученные травмы оказались настолько серьёзными, что ребёнок скончался до приезда скорой. По данному факту начата проверка.