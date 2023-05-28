На севере Москвы насмерть сбили катавшегося на велосипеде ребёнка
Место ДТП, где водитель насмерть сбил ребёнка на велосипеде. обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
На севере Москвы водитель авто насмерть сбил ребёнка на велосипеде. Об этом сообщила столичная прокуратура.
По данным ведомства, всё произошло сегодня на Новосходненском шоссе, по которому двигался подросток. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с одним из автомобилей. Полученные травмы оказались настолько серьёзными, что ребёнок скончался до приезда скорой. По данному факту начата проверка.
"Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний", — уточнила пресс-служба ведомства.
Ранее Лайф рассказывал о массовом ДТП, которое произошло в центре Москвы. В Шмитовском проезде столкнулись три иномарки — две Toyota и Tesla. Водителя одной из машин пришлось госпитализировать. Сами авто получили серьёзные повреждения.