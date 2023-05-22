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22 мая, 20:19

Массовое ДТП с участием Tesla произошло в центре Москвы

Три иномарки столкнулись в Шмитовском проезде в центре Москвы. Водителя одной из них госпитализировали, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Авария произошла около дома № 42. Столкнулись две Toyota, а также Tesla. В результате ДТП произошёл разлив топлива на проезжую часть, а одну из машин выкинуло на тротуар. Судя по кадрам с места событий, автомобили получили серьёзные повреждения. Все три полосы в сторону области были перекрыты.

Тройное ДТП с участием двух Toyota и Tesla в центре Москвы. Видео © VK / Москва • Новости

Водитель столкнувшегося с Aurus в Москве Volvo заявил, что ехал на зелёный свет

Водитель столкнувшегося с Aurus в Москве Volvo заявил, что ехал на зелёный свет

Водителя одной из Toyota госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Боткина, какие именно травмы он получил, неизвестно. Причины и последствия ДТП выясняются.

Ранее Лайф рассказывал, что в Норильске микроавтобус вылетел в кювет из-за сильного ветра. В момент аварии в салоне находилось десять пассажиров. Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних.

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Кадр видео VK / Москва • Новости

Артур Лапсаков
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