Массовое ДТП с участием Tesla произошло в центре Москвы

Три иномарки столкнулись в Шмитовском проезде в центре Москвы. Водителя одной из них госпитализировали, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Авария произошла около дома № 42. Столкнулись две Toyota, а также Tesla. В результате ДТП произошёл разлив топлива на проезжую часть, а одну из машин выкинуло на тротуар. Судя по кадрам с места событий, автомобили получили серьёзные повреждения. Все три полосы в сторону области были перекрыты.

Тройное ДТП с участием двух Toyota и Tesla в центре Москвы. Видео © VK / Москва • Новости

Водителя одной из Toyota госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Боткина, какие именно травмы он получил, неизвестно. Причины и последствия ДТП выясняются.