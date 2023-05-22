Водитель столкнувшегося с Aurus в Москве Volvo заявил, что ехал на зелёный свет

Водитель Volvo, который сегодня в центре Москвы столкнулся с премиальным Aurus, рассказал, что ехал на зелёный сигнал светофора, а сирену и мигалку якобы не заметил. Кадры с места аварии публикует SHOT.

Водитель столкнувшегося с Aurus в Москве Volvo рассказал об аварии. Видео © Telegram / SHOT

"Я выезжал из Больничного переулка и получил боковой удар со стороны проспекта. Я ехал на зелёный свет, на какой свет, ехал ли с мигалками, сиренами другой человек, я, честно говоря, не успел заметить", — рассказал мужчина.

Кроме того, он добавил, что не видел, находился ли кто-то в момент аварии в салоне люксового авто или же водитель ехал один.