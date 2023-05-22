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22 мая, 09:00

Попавший в ДТП в Москве "аурус" не принадлежит патриарху Кириллу, заявили в патриархате

В Московском патриархате опровергли слухи, что машина патриарха попала в ДТП

<p>ДТП в центре Москвы с участием Aurus. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id486234795?w=wall486234795_51983/all" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Надежда Сполосова</a></p>

ДТП в центре Москвы с участием Aurus. Обложка © VK / Надежда Сполосова

В центре Москвы автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в ДТП, получив незначительные повреждения. Предполагалось, что машина принадлежит Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Однако в самом патриархате эту информацию опровергли.

"Аурус" попал в ДТП в центре Москвы

"Аурус" попал в ДТП в центре Москвы

ДТП в центре Москвы с участием Aurus. Видео © VK / Надежда Сполосова

"Это не автомобиль патриарха, патриарший сейчас привёз святейшего на службу", пояснил собеседник РИА "Новости".

На появившихся в Сети кадрах видно, что на машине установлен синий проблесковый маячок, серьёзных повреждений она не получила. Кто из пассажиров мог находиться в автомобиле в момент столкновения, неизвестно. На снимках с места аварии возле машины находится лишь водитель.

ДТП с участием "ауруса" произошло сегодня утром. Лайф публиковал видео с моментом аварии, в которой, по предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

Татьяна Миссуми
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