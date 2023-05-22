Попавший в ДТП в Москве "аурус" не принадлежит патриарху Кириллу, заявили в патриархате

В центре Москвы автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в ДТП, получив незначительные повреждения. Предполагалось, что машина принадлежит Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Однако в самом патриархате эту информацию опровергли.

ДТП в центре Москвы с участием Aurus. Видео © VK / Надежда Сполосова

"Это не автомобиль патриарха, патриарший сейчас привёз святейшего на службу", — пояснил собеседник РИА "Новости".

На появившихся в Сети кадрах видно, что на машине установлен синий проблесковый маячок, серьёзных повреждений она не получила. Кто из пассажиров мог находиться в автомобиле в момент столкновения, неизвестно. На снимках с места аварии возле машины находится лишь водитель.