Попавший в ДТП в Москве "аурус" не принадлежит патриарху Кириллу, заявили в патриархате
В Московском патриархате опровергли слухи, что машина патриарха попала в ДТП
ДТП в центре Москвы с участием Aurus. Обложка © VK / Надежда Сполосова
В центре Москвы автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в ДТП, получив незначительные повреждения. Предполагалось, что машина принадлежит Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Однако в самом патриархате эту информацию опровергли.
ДТП в центре Москвы с участием Aurus. Видео © VK / Надежда Сполосова
"Это не автомобиль патриарха, патриарший сейчас привёз святейшего на службу", — пояснил собеседник РИА "Новости".
На появившихся в Сети кадрах видно, что на машине установлен синий проблесковый маячок, серьёзных повреждений она не получила. Кто из пассажиров мог находиться в автомобиле в момент столкновения, неизвестно. На снимках с места аварии возле машины находится лишь водитель.
ДТП с участием "ауруса" произошло сегодня утром. Лайф публиковал видео с моментом аварии, в которой, по предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.