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30 мая, 11:17

"Боль адская, пять переломов": Блогершу Адель Сергеенкову переехала машина

Блогер Адель Сергеенкова получила пять переломов в результате ДТП

Блогерша Адель Сергеенкова заявила в соцсетях, что её сбил автомобиль, в результате она получила пять переломов. 37-летняя знаменитость опубликовала фото из больницы, куда её госпитализировали после аварии.

  • Блогерша Адель Сергеенкова в больнице после ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store
    Блогерша Адель Сергеенкова в больнице после ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store
  • Травмы, которые получила Адель Сергеенкова в результате ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store
    Травмы, которые получила Адель Сергеенкова в результате ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store
  • Травмы, которые получила Адель Сергеенкова в результате ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store
    Травмы, которые получила Адель Сергеенкова в результате ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store

Блогерша Адель Сергеенкова в больнице после ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store

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"Меня не били, не поджигали, меня переехала машина. Мне страшно писать это. Начинаю вспоминать всё в деталях. Всё ужаснее, чем можно себе представить. Пять переломов. На плечо нужна операция. Я не могу ходить, спать, боль адская", — написала дизайнер.

  • Травмы, которые получила блогер Адель Сергеенкова в результате ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store
    Травмы, которые получила блогер Адель Сергеенкова в результате ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store
  • Блогер Адель Сергеенкова в больнице после ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store
    Блогер Адель Сергеенкова в больнице после ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store
  • Блогер Адель Сергеенкова в больнице после ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store
    Блогер Адель Сергеенкова в больнице после ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store

Травмы, которые получила блогер Адель Сергеенкова в результате ДТП. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store

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Эти сообщения Сергеенкова проиллюстрировала фото с синяками, а также окровавленной ногой. Блогерша пока не раскрыла детали случившегося, однако написала, что мама поверила водителю больше, чем ей.

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Ранее Лайф писал о другом инциденте с блогершей. В феврале 2022 года Сергеенкова пережила немало волнительных минут на рейсе "Аэрофлота", который следовал из Москвы в Турцию. Дизайнер вела в соцсетях практически прямой репортаж о том, как её попутчики переживают, возможно, самый страшный момент в своей жизни.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store

Никита Осипов
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