"Боль адская, пять переломов": Блогершу Адель Сергеенкову переехала машина

Блогерша Адель Сергеенкова заявила в соцсетях, что её сбил автомобиль, в результате она получила пять переломов. 37-летняя знаменитость опубликовала фото из больницы, куда её госпитализировали после аварии.







"Меня не били, не поджигали, меня переехала машина. Мне страшно писать это. Начинаю вспоминать всё в деталях. Всё ужаснее, чем можно себе представить. Пять переломов. На плечо нужна операция. Я не могу ходить, спать, боль адская", — написала дизайнер.







Эти сообщения Сергеенкова проиллюстрировала фото с синяками, а также окровавленной ногой. Блогерша пока не раскрыла детали случившегося, однако написала, что мама поверила водителю больше, чем ей.