"Боль адская, пять переломов": Блогершу Адель Сергеенкову переехала машина
Блогер Адель Сергеенкова получила пять переломов в результате ДТП
Блогерша Адель Сергеенкова заявила в соцсетях, что её сбил автомобиль, в результате она получила пять переломов. 37-летняя знаменитость опубликовала фото из больницы, куда её госпитализировали после аварии.
"Меня не били, не поджигали, меня переехала машина. Мне страшно писать это. Начинаю вспоминать всё в деталях. Всё ужаснее, чем можно себе представить. Пять переломов. На плечо нужна операция. Я не могу ходить, спать, боль адская", — написала дизайнер.
Эти сообщения Сергеенкова проиллюстрировала фото с синяками, а также окровавленной ногой. Блогерша пока не раскрыла детали случившегося, однако написала, что мама поверила водителю больше, чем ей.
Ранее Лайф писал о другом инциденте с блогершей. В феврале 2022 года Сергеенкова пережила немало волнительных минут на рейсе "Аэрофлота", который следовал из Москвы в Турцию. Дизайнер вела в соцсетях практически прямой репортаж о том, как её попутчики переживают, возможно, самый страшный момент в своей жизни.
Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / adelsergeenkova.store