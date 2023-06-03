Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до 6

До шести человек выросло число погибших в ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области в ДТП с двумя машинами погибло шесть человек. Видео © VK / ГУ МВД России по Нижегородской области

"К сожалению, в 8:55 в реанимации Воротынской ЦРБ скончалась ещё одна пострадавшая в ДТП — женщина 1988 года рождения. В настоящий момент по причине ДТП погибло шесть человек", — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Замглавы области добавил, что медики сделали всё возможное, но полученные травмы были несовместимы с жизнью. Мелик-Гусейнов выразил соболезнования родным и близким погибших.