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3 июня, 06:20

Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до 6

Мелик-Гусейнов: Число жертв ДТП в Нижегородской области увеличилось до шести

До шести человек выросло число погибших в ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области в ДТП с двумя машинами погибло шесть человек. Видео © VK / ГУ МВД России по Нижегородской области

"К сожалению, в 8:55 в реанимации Воротынской ЦРБ скончалась ещё одна пострадавшая в ДТП — женщина 1988 года рождения. В настоящий момент по причине ДТП погибло шесть человек", — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Замглавы области добавил, что медики сделали всё возможное, но полученные травмы были несовместимы с жизнью. Мелик-Гусейнов выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Напомним, ДТП произошло 3 мая около 5:20 (время совпадает с московским) на 554-м километре автодороги Москва – Уфа в Воротынском районе. Водитель "ниссана" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым газоном. В результате аварии погибли трое детей и двое взрослых.

Обложка ©

VK / ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Никита Никонов
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