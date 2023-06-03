Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП на трассе в Нижегородской области
Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
В Нижегородской области в ДТП с двумя машинами погибло пять человек. Видео © VK / ГУ МВД России по Нижегородской области
Всё произошло 3 мая примерно в 5:20 (время совпадает с московским) на 554-м километре автодороги Москва – Уфа в Воротынском районе. Водитель "ниссана" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым газоном. Водитель и три пассажира легковушки, среди которых было двое детей, скончались. Ещё одна женщина и ребёнок из "ниссана" были доставлены в Воротынскую районную больницу в очень тяжёлом состоянии.
"К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончался один из пострадавших в ДТП — ребёнок 2020 года рождения... В настоящий момент по причине ДТП погибло пять человек", — написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.
По словам министра, среди погибших дети 2014 и 2015 года рождения, а также мужчина и женщина, сидевшие на передних сиденьях легкового автомобиля. Одна пострадавшая 1988 года рождения в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимации.
Ранее Прокуратура Московской области опубликовала видео с моментом аварии в Мытищах, где BMW сбил четырёх человек. После случившегося трое были госпитализированы.