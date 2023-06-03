Женщина погибла в результате ДТП с грузовиком под Москвой

Женщина погибла в результате столкновения гружёной Scania и Chevrolet в районе деревни Кресты под Москвой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Отмечается, что тело погибшей зажало, начался разлив топлива, а у спасателей возникли проблемы с отключением аккумулятора. Причины ДТП устанавливаются.