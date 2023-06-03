Женщина погибла в результате ДТП с грузовиком под Москвой
Женщина погибла в результате столкновения гружёной Scania и Chevrolet в районе деревни Кресты под Москвой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Отмечается, что тело погибшей зажало, начался разлив топлива, а у спасателей возникли проблемы с отключением аккумулятора. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее Лайф писал о страшном ДТП в Нижегородской области, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погибло шесть человек, среди которых трое — дети. Камера видеонаблюдения засняла страшную аварию.
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