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3 июня, 09:57

Женщина погибла в результате ДТП с грузовиком под Москвой

Женщина погибла в результате столкновения гружёной Scania и Chevrolet в районе деревни Кресты под Москвой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Отмечается, что тело погибшей зажало, начался разлив топлива, а у спасателей возникли проблемы с отключением аккумулятора. Причины ДТП устанавливаются.

Появилось видео, как грузовик выехал на встречку и смял десяток авто в Петербурге

Появилось видео, как грузовик выехал на встречку и смял десяток авто в Петербурге

Ранее Лайф писал о страшном ДТП в Нижегородской области, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погибло шесть человек, среди которых трое — дети. Камера видеонаблюдения засняла страшную аварию.

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Матвей Константинов
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