Появилось видео, как грузовик выехал на встречку и смял десяток авто в Петербурге

Момент массового ДТП в Санкт-Петербурге попал на камеры. На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, как грузовик Iveco вылетает через разделительную полосу и сминает встречные машины.

Момент массового ДТП в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Согласно информации Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в больницы доставлено 12 пострадавших.

"Четыре — в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе (один человек в крайне тяжёлом состоянии, двое — в тяжёлом, один — в состоянии средней степени тяжести), два — в больницу № 26 в тяжёлом состоянии, четыре — в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении в телеграм-канале Комздрава.

Кроме того, двое детей 6 и 16 лет в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в детскую больницу имени Раухфуса.