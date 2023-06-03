В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в массовом ДТП с 12 автомобилями

В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в массовом ДТП утром в субботу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

"На Софийской улице у дома 52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадало 16 человек", — говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 08:43 мск. К ликвидации последствий аварии привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Причины ДТП устанавливаются.