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3 июня, 06:46

В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в массовом ДТП с 12 автомобилями

<p>Автомобили ДПС и скорой помощи на месте массового ДТП в Санкт-Петербурге. Обложка © <a href="https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5031490#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Санкт-Петербургу</a></p>

Автомобили ДПС и скорой помощи на месте массового ДТП в Санкт-Петербурге. Обложка © ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в массовом ДТП утром в субботу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

"На Софийской улице у дома 52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадало 16 человек", — говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 08:43 мск. К ликвидации последствий аварии привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Причины ДТП устанавливаются.

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Ранее Лайф сообщал, что четверо погибли и двое пострадали в результате ДТП в Кемеровской области. Водитель наехал на дорожное ограждение и не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась.

Никита Никонов
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