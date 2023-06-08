Перевозивший шесть человек таксист-нелегал попал в смертельное ДТП в Якутии

Один человек погиб и ещё шесть пострадали в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Якутии, сообщили в республиканском управлении ГИБДД. Авария произошла на 64-м километре региональной дороги "Нам" между сёлами Партизан и Кысыл-Сыр.

"29-летний водитель, управляя автомобилем "Хонда-Одиссей" и следуя из города Якутска в сторону Намского района, предварительно, в результате поломки шаровой опоры не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с седельным тягачом КамАЗ под управлением 57-летнего водителя", — говорится в опубликованном сообщении.









Семеро находившихся в "хонде" были госпитализированы. Одна из пострадавших 1959 года рождения позже скончалась в реанимации.

Установлено, что водителя иномарки только за этот год шесть раз привлекали за нарушение ПДД, в частности за езду без ремня безопасности, превышение допустимой скорости и выезд на встречку. По предварительным данным, мужчина занимался нелегальным извозом. В ДТП он не пострадал. Пассажиры и водитель КамАЗа также не получили травм.