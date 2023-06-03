Автобус с 40 пассажирами попал в смертельное ДТП в Ленобласти

Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля, фуры и рейсового автобуса в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.













"На 200-м километре Мурманского шоссе водитель, управляя автомобилем "Мазда", пошёл на обгон и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего грузовой автомобиль совершил касательное столкновение с туристическим автобусом, в котором находилось 40 пассажиров", — говорится в опубликованном сообщении.

В результате аварии водитель "мазды" погиб на месте, а фуры — госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Проводится проверка, Лодейнопольская городская прокуратура контролирует её ход и результаты.