Автобус с 40 пассажирами попал в смертельное ДТП в Ленобласти
Один человек погиб в ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой в Ленобласти
Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля, фуры и рейсового автобуса в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.
"На 200-м километре Мурманского шоссе водитель, управляя автомобилем "Мазда", пошёл на обгон и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего грузовой автомобиль совершил касательное столкновение с туристическим автобусом, в котором находилось 40 пассажиров", — говорится в опубликованном сообщении.
В результате аварии водитель "мазды" погиб на месте, а фуры — госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Проводится проверка, Лодейнопольская городская прокуратура контролирует её ход и результаты.
Ранее Лайф писал о смертельном ДТП под Москвой. В районе деревни Кресты столкнулись легковой автомобиль и грузовик, один человек погиб.
Telegram / Петербургская полиция