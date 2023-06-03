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3 июня, 12:36

Автобус с 40 пассажирами попал в смертельное ДТП в Ленобласти

Один человек погиб в ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой в Ленобласти

Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля, фуры и рейсового автобуса в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

  • Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"
    Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"
  • Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"
    Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"
  • Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"
    Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"
  • Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"
    Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"
  • Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"
    Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"
  • Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"
    Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"

Место столкновения грузовика, автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти. Обложка © Telegram / "Петербургская полиция"

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"На 200-м километре Мурманского шоссе водитель, управляя автомобилем "Мазда", пошёл на обгон и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего грузовой автомобиль совершил касательное столкновение с туристическим автобусом, в котором находилось 40 пассажиров", говорится в опубликованном сообщении.

В результате аварии водитель "мазды" погиб на месте, а фуры — госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Проводится проверка, Лодейнопольская городская прокуратура контролирует её ход и результаты.

Появилось видео, как грузовик выехал на встречку и смял десяток авто в Петербурге

Появилось видео, как грузовик выехал на встречку и смял десяток авто в Петербурге

Ранее Лайф писал о смертельном ДТП под Москвой. В районе деревни Кресты столкнулись легковой автомобиль и грузовик, один человек погиб.

Обложка ©

Telegram / Петербургская полиция

Матвей Константинов
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