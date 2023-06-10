Пьяный водитель чудом не пострадал после эпичного ДТП со взрывом в Калининграде
В Калининграде на улице Горького взорвался и перевернулся Volkswagen
Сегодня утром в Калининграде произошло ДТП: автомобиль взорвался и перевернулся на проезжей части. Пресс-служба автоинспекции Калининградской области опубликовала запись случившегося.
ДТП на улице Горького в Калининграде. Видео © telegram / ГИБДД 39
Насколько известно, 10 июня около четырёх часов утра на улице Горького в Калининграде водитель за рулём Volkswagen не справился с управлением и врезался правой частью автомобиля в фонарный столб, после чего произошёл взрыв и машина перевернулась.
По информации автоинспекции, водитель, который, как оказалось, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал. Его пассажиру не так повезло — он доставлен в больницу. Полиция занимается проверкой происшествия.
Похожее ДТП "с огоньком" случилось в Москве. На 85-м километре МКАД "газель" врезалась в бетонное ограждение, перевернулась и почти сразу вспыхнула.
Telegram / ГИБДД 39