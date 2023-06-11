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11 июня, 07:01

Страшное ДТП с россиянами произошло в таиландском городе Паттайя

В Таиланде двое россиян погибли при столкновении машины с пальмами

Двое россиян погибли при аварии в таиландском городе Паттайя. Об этом сообщает телеканал Nation TV со ссылкой на местную полицию.

  • Последствия ДТП с двумя россиянами в Таиланде. Фото © Twitter / js100радио
    Последствия ДТП с двумя россиянами в Таиланде. Фото © Twitter / js100радио
  • Последствия ДТП с двумя россиянами в Таиланде. Фото © Twitter / js100радио
    Последствия ДТП с двумя россиянами в Таиланде. Фото © Twitter / js100радио

Последствия ДТП с двумя россиянами в Таиланде. Фото © Twitter / js100радио

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ДТП произошло на автотрассе Сукхумвит примерно в пять утра (01:00 мск). В машине Toyota Altis, зарегистрированной в Бангкоке, находились 18-летняя девушка и 23-летний мужчина. Авто двигалось с большой скоростью. Предполагается, что водитель потерял управление, из-за чего машина вылетела на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалась подряд в несколько пальм. В результате автомобиль сильно повреждён, его части были разбросаны вокруг места ДТП. Также сломалось одно дерево и ещё несколько пальм оказались повреждены.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли находившихся в машине людей, которые на тот момент были ещё живы. Врачи пытались спасти мужчину и девушку, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Выяснилось, что погибшими были россияне, в полицейском протоколе их имена приведены как Miss Valeriia Khimich и Mr. Gleb Solovev. Свидетелей ДТП найти не получилось. Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения, пытаются установить обстоятельства и причины аварии.

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Twitter / js100радио

Светлана Оперук
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