Страшное ДТП с россиянами произошло в таиландском городе Паттайя

Двое россиян погибли при аварии в таиландском городе Паттайя. Об этом сообщает телеканал Nation TV со ссылкой на местную полицию.





ДТП произошло на автотрассе Сукхумвит примерно в пять утра (01:00 мск). В машине Toyota Altis, зарегистрированной в Бангкоке, находились 18-летняя девушка и 23-летний мужчина. Авто двигалось с большой скоростью. Предполагается, что водитель потерял управление, из-за чего машина вылетела на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалась подряд в несколько пальм. В результате автомобиль сильно повреждён, его части были разбросаны вокруг места ДТП. Также сломалось одно дерево и ещё несколько пальм оказались повреждены.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли находившихся в машине людей, которые на тот момент были ещё живы. Врачи пытались спасти мужчину и девушку, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Выяснилось, что погибшими были россияне, в полицейском протоколе их имена приведены как Miss Valeriia Khimich и Mr. Gleb Solovev. Свидетелей ДТП найти не получилось. Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения, пытаются установить обстоятельства и причины аварии.