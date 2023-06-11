В Крыму четыре человека погибли в результате столкновения двух легковушек
Последствия ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибло четыре человека. Обложка © Telegram / МВД Крым
В Крыму четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе МВД по республике, опубликовав фото с места.
Последствия ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибло четыре человека. Фото © Telegram / МВД Крым
"Сегодня около 10:10 в Бахчисарайском районе на автодороге Береговое – Бахчисарай водитель автомобиля Kia допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Renault. В результате ДТП погибли женщина – водитель автомобиля Kia, водитель и два взрослых пассажира из Renault", — отметили в ведомстве.
Последствия ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибло четыре человека. Фото © Telegram / МВД Крым
Кроме того, пострадали четверо несовершеннолетних пассажиров Renault. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
Ранее Лайф писал, что в страшном ДТП в Калмыкии погибли пять человек. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.