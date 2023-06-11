В Крыму четыре человека погибли в результате столкновения двух легковушек

В Крыму четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе МВД по республике, опубликовав фото с места.

Последствия ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибло четыре человека. Фото © Telegram / МВД Крым

"Сегодня около 10:10 в Бахчисарайском районе на автодороге Береговое – Бахчисарай водитель автомобиля Kia допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Renault. В результате ДТП погибли женщина – водитель автомобиля Kia, водитель и два взрослых пассажира из Renault", — отметили в ведомстве.

Последствия ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибло четыре человека. Фото © Telegram / МВД Крым