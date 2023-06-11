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11 июня, 09:52

В Крыму четыре человека погибли в результате столкновения двух легковушек

<p>Последствия ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибло четыре человека. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvdCrimea82/9816" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Крым </a></p>

Последствия ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибло четыре человека. Обложка © Telegram / МВД Крым

В Крыму четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе МВД по республике, опубликовав фото с места.

Последствия ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибло четыре человека. Фото © Telegram / МВД Крым

Последствия ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибло четыре человека. Фото © Telegram / МВД Крым

"Сегодня около 10:10 в Бахчисарайском районе на автодороге Береговое – Бахчисарай водитель автомобиля Kia допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Renault. В результате ДТП погибли женщина – водитель автомобиля Kia, водитель и два взрослых пассажира из Renault", — отметили в ведомстве.

Последствия ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибло четыре человека. Фото © Telegram / МВД Крым

Последствия ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в результате которого погибло четыре человека. Фото © Telegram / МВД Крым

Кроме того, пострадали четверо несовершеннолетних пассажиров Renault. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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Никита Осипов
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