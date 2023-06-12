Трое детей и трое взрослых погибли в жутком ДТП на Урале
В ДТП в Челябинской области погибли шесть человек, в том числе трое детей
Смертельная авария в Челябинской области. Обложка © ГУ МВД РФ по Челябинской области
В Нагайбакском районе Челябинской области произошло жуткое ДТП с участием двух легковушек. В результате аварии погибло шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло днём на 123-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Столкнулись два автомобиля ВАЗ-2114. По предварительным данным, в результате аварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Ранее смертельное ДТП с россиянами произошло в таиландском городе Паттайя. Предполагается, что водитель потерял управление, в результате чего авто вылетело на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалось подряд в несколько пальм.