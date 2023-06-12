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12 июня, 09:56

Трое детей и трое взрослых погибли в жутком ДТП на Урале

В ДТП в Челябинской области погибли шесть человек, в том числе трое детей

<p>Смертельная авария в Челябинской области. Обложка ©<a href="https://74.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/39053629/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГУ МВД РФ по Челябинской области</a></p>

Смертельная авария в Челябинской области. Обложка © ГУ МВД РФ по Челябинской области

В Нагайбакском районе Челябинской области произошло жуткое ДТП с участием двух легковушек. В результате аварии погибло шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

  • Смертельная авария в Челябинской области. Фото © ГУ МВД РФ по Челябинской области
    Смертельная авария в Челябинской области. Фото © ГУ МВД РФ по Челябинской области
  • Смертельная авария в Челябинской области. Фото © ГУ МВД РФ по Челябинской области
    Смертельная авария в Челябинской области. Фото © ГУ МВД РФ по Челябинской области
  • Смертельная авария в Челябинской области. Фото © ГУ МВД РФ по Челябинской области
    Смертельная авария в Челябинской области. Фото © ГУ МВД РФ по Челябинской области

Смертельная авария в Челябинской области. Фото © ГУ МВД РФ по Челябинской области

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Момент жуткого столкновения двух легковушек в Крыму попал на видео

Момент жуткого столкновения двух легковушек в Крыму попал на видео

ДТП произошло днём на 123-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Столкнулись два автомобиля ВАЗ-2114. По предварительным данным, в результате аварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Ранее смертельное ДТП с россиянами произошло в таиландском городе Паттайя. Предполагается, что водитель потерял управление, в результате чего авто вылетело на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалось подряд в несколько пальм.

Иван Косицын
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