Трое детей и трое взрослых погибли в жутком ДТП на Урале

В Нагайбакском районе Челябинской области произошло жуткое ДТП с участием двух легковушек. В результате аварии погибло шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.







ДТП произошло днём на 123-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Столкнулись два автомобиля ВАЗ-2114. По предварительным данным, в результате аварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.