В Канаде в ДТП с автобусом и грузовиком погибло 15 человек, ещё 10 пострадали

Автобус столкнулся с грузовиком на Трансканадском шоссе возле города Карберри на юго-западе провинции Манитоба. Погибло 15 человек, ещё десять получили травмы, информирует телеканал CTV.

В автобусе находились пожилые люди. Виновником аварии стал грузовик, который врезался в него. Все пострадавшие были доставлены в клиники с различными травмами.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал ДТП трагическим событием. Он принёс соболезнования потерявшим близких и отметил, что не может представить, "какую боль испытывают пострадавшие, но канадцы с вами".