В Канаде в ДТП с автобусом и грузовиком погибло 15 человек, ещё 10 пострадали
Повреждения грузовика и сгоревший автобус после ДТП в Канаде. Обложка © Twitter / Rikki Cargo
Автобус столкнулся с грузовиком на Трансканадском шоссе возле города Карберри на юго-западе провинции Манитоба. Погибло 15 человек, ещё десять получили травмы, информирует телеканал CTV.
В автобусе находились пожилые люди. Виновником аварии стал грузовик, который врезался в него. Все пострадавшие были доставлены в клиники с различными травмами.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал ДТП трагическим событием. Он принёс соболезнования потерявшим близких и отметил, что не может представить, "какую боль испытывают пострадавшие, но канадцы с вами".
Ранее Лайф сообщал, что в Таиланде двое россиян погибли при столкновении машины с пальмами. В автомобиле Toyota Altis, зарегистрированном в Бангкоке, находились 18-летняя девушка и 23-летний молодой человек. Авто двигалось с большой скоростью. Вероятно, водитель потерял управление, из-за чего машина вылетела на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалась подряд в несколько пальм.