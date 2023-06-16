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16 июня, 02:44

В Канаде в ДТП с автобусом и грузовиком погибло 15 человек, ещё 10 пострадали

<p>Повреждения грузовика и сгоревший автобус после ДТП в Канаде. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Rikki_Cargo/status/1669481556208132096/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rikki Cargo</a></p>

Повреждения грузовика и сгоревший автобус после ДТП в Канаде. Обложка © Twitter / Rikki Cargo

Автобус столкнулся с грузовиком на Трансканадском шоссе возле города Карберри на юго-западе провинции Манитоба. Погибло 15 человек, ещё десять получили травмы, информирует телеканал CTV.

В автобусе находились пожилые люди. Виновником аварии стал грузовик, который врезался в него. Все пострадавшие были доставлены в клиники с различными травмами.

Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Австралии

Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Австралии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал ДТП трагическим событием. Он принёс соболезнования потерявшим близких и отметил, что не может представить, "какую боль испытывают пострадавшие, но канадцы с вами".

Ранее Лайф сообщал, что в Таиланде двое россиян погибли при столкновении машины с пальмами. В автомобиле Toyota Altis, зарегистрированном в Бангкоке, находились 18-летняя девушка и 23-летний молодой человек. Авто двигалось с большой скоростью. Вероятно, водитель потерял управление, из-за чего машина вылетела на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалась подряд в несколько пальм.

Юлия Коновалова
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