Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Австралии
В Австралии при крушении автобуса десять человек погибли и 11 пострадали
В Австралии при крушении автобуса погибли десять человек. Обложка © Twitter / TRT World
Десять человек погибли и ещё 11 получили тяжёлые травмы в результате аварии с участием автобуса на восточном побережье Австралии. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.
ДТП произошло на трассе, ведущей в Сидней, у съезда в город Грета. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что автобус перевернулся и вылетел на обочину. Что послужило причиной трагедии, пока не известно. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.
Ранее Лайф писал, что в Таиланде двое россиян погибли при столкновении машины с пальмами. В машине Toyota Altis, зарегистрированной в Бангкоке, находились 18-летняя девушка и 23-летний мужчина. Авто двигалось с большой скоростью. Предполагается, что водитель потерял управление, из-за чего машина вылетела на островок безопасности в разделительной полосе трассы и врезалась подряд в несколько пальм.