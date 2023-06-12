Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Австралии

Десять человек погибли и ещё 11 получили тяжёлые травмы в результате аварии с участием автобуса на восточном побережье Австралии. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

ДТП произошло на трассе, ведущей в Сидней, у съезда в город Грета. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что автобус перевернулся и вылетел на обочину. Что послужило причиной трагедии, пока не известно. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.