В Индии огромный мост рухнул в воду под радостные крики очевидцев

В индийском штате Бихар рухнул в воду участок недостроенного транспортного моста. Об этом сообщило издание The Times of India.

200-метровый участок моста в Индии упал в воду. Видео © Twitter / EmonMukherjee21

Указывается, что не менее 30 плит из нескольких столбов рухнули разом. Причём это уже второе чуть более чем за год обрушение. Стоимость строительства моста протяжённостью 3,1 километра составляла 17,1 миллиарда рупий (207 миллионов долларов). Оно началось ещё в 2014 году и ожидалось, что завершится в 2019-м. Мало того что планы не осуществились, так ещё 30 апреля 2022 года произошло первое обрушение части моста. Причиной тогда назвали ослабленный трос, хотя некоторые эксперты заявили об использовании некачественных строительных материалов.

Видео с моментом аварии быстро распространилось по Сети. Вскоре после этого власти штата провели пресс-конференцию и заявили, что на самом деле эксперты выявили недостатки в конструкции, поэтому принято решение снести мост. При этом представитель департамента дорожного строительства Пратьяйя Амрит назвал намеренное обрушение профилактическим мероприятием.

"Было решено, что мы не должны рисковать и ждать окончательного отчёта. Поэтому мы продолжили демонтаж частей моста. Это было частью такого профилактического мероприятия", — сказал он.