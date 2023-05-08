По меньшей мере 18 человек погибли после крушения катера в Индии

В индийском штате Керала перевернулся туристический катер. На данный момент известно о 18 погибших, большая часть из них дети. Всего на лодке находилось 30 пассажиров.

Место затопления туристического катера в Индии. Видео © Twitter / ANI

Как сообщил премьер-министр Индии Моди, в лодке находились школьники, которые приехали на водные прогулки во время каникул. Пострадавших и жертв перемещают на берег, на месте работают экстренные службы.

По информации Thefederal.com, предварительно установлено, что лодка была переполнена и не должна была выдвигаться. В полиции рассказали, что тех, кого выловили из воды, госпитализировали. Работы по спасению усложнились тем, что некоторые пассажиры оказались в ловушке под перевернувшейся лодкой.