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7 мая, 21:21

По меньшей мере 18 человек погибли после крушения катера в Индии

В Индии в результате крушения туристической лодки погибли 18 взрослых и детей

В индийском штате Керала перевернулся туристический катер. На данный момент известно о 18 погибших, большая часть из них дети. Всего на лодке находилось 30 пассажиров.

Место затопления туристического катера в Индии. Видео © Twitter / ANI

Как сообщил премьер-министр Индии Моди, в лодке находились школьники, которые приехали на водные прогулки во время каникул. Пострадавших и жертв перемещают на берег, на месте работают экстренные службы.

По информации Thefederal.com, предварительно установлено, что лодка была переполнена и не должна была выдвигаться. В полиции рассказали, что тех, кого выловили из воды, госпитализировали. Работы по спасению усложнились тем, что некоторые пассажиры оказались в ловушке под перевернувшейся лодкой.

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Ранее Лайф писал, что на реке Ламе в Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя человеками. Женщина и двое мужчин пьяные отправились кататься на лодке, когда их друзья остались на берегу.

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Twitter / Hossain Tareq

Арина Родионова
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