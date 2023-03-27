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27 марта, 09:47

Лайф снял, как на Неве тонет ресторан "Серебряный кит"

Прокуратура Петербурга: Плавучий ресторан "Серебряный кит" тонет из-за повреждения поддона

Плавучий ресторан "Серебряный кит" тонет в Неве из-за повреждения поддонного основания. Об этом сообщил представитель транспортной прокуратуры Санкт-Петербурга. Лайф публикует кадры с места потопления ресторана.

В Петербурге тонет плавучий ресторан "Серебряный кит". Видео © LIFE

"27 марта 2023 года около семи часов 30 минут в результате повреждения поддонного основания произошло потопление указанного дебаркадера (ресторана "Серебряный кит". — Прим. Лайфа)", — сказал представитель ведомства в беседе с Лайфом.

В прокуратуре сообщили о проведении проверки по факту происшествия с дебаркадером. Сейчас на месте работают спасательные службы. Сам ресторан наклонился набок — и видно, что большая часть заведения находится уже под водой.

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Ранее стало известно, что ресторан постепенно идёт на дно Невы. Как рассказал Лайф, у "Серебряного кита" печальная история, ведь сначала он переехал из Москвы в Петербург, но в результате заведение не открылось.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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