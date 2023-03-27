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27 марта, 14:59

На реке Лама в Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми

На реке Лама в Волоколамском районе Московской области перевернулась надувная лодка с тремя людьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На реке Лама трое перевернулись на надувной лодке при движении", — говорится в сообщении.

По данным собеседника агентства, водолазы уже приступили к поиску пропавших людей. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Как пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источник, спасатели ищут женщину и двух мужчин. Они пьяные отправились кататься на лодке, когда их друзья остались на берегу.

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Ранее основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге под Ярославлем. Он вместе с друзьями отмечал день рождения. Позже тело музыканта нашли и опознали.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Светлана Оперук
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