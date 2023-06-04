Hindustan Times: Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии выросло до 294

Число жертв железнодорожной катастрофы в индийском штате Одиша увеличилось до 294, более тысячи человек получили травмы. Об этом пишет газета Hindustan Times со ссылкой на директора по связям с общественностью Юго-Восточной железной дороги Адитьи Кумара Чоудхари.

По данным издания, госпитали в городе Баласор, рядом с которым произошло ЧП, переполнены. Состояние здоровья около сотни госпитализированных оценивается как критическое. Министерство путей сообщения Индии информирует, что на месте ЧП уже ведутся восстановительные работы.