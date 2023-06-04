Hindustan Times: Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии выросло до 294
Число жертв железнодорожной катастрофы в индийском штате Одиша увеличилось до 294, более тысячи человек получили травмы. Об этом пишет газета Hindustan Times со ссылкой на директора по связям с общественностью Юго-Восточной железной дороги Адитьи Кумара Чоудхари.
По данным издания, госпитали в городе Баласор, рядом с которым произошло ЧП, переполнены. Состояние здоровья около сотни госпитализированных оценивается как критическое. Министерство путей сообщения Индии информирует, что на месте ЧП уже ведутся восстановительные работы.
Напомним, 2 июня недалеко от города Баласор в Индии пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом. Часть вагонов сошли с рельсов на соседний путь. После этого в них въехал ещё один пассажирский состав. Эта катастрофа стала четвёртой по числу жертв в истории Индии. Власти начали расследование, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.
Twitter / DEEPAK SINGH