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4 июня, 05:09

Hindustan Times: Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии выросло до 294

Число жертв железнодорожной катастрофы в индийском штате Одиша увеличилось до 294, более тысячи человек получили травмы. Об этом пишет газета Hindustan Times со ссылкой на директора по связям с общественностью Юго-Восточной железной дороги Адитьи Кумара Чоудхари.

По данным издания, госпитали в городе Баласор, рядом с которым произошло ЧП, переполнены. Состояние здоровья около сотни госпитализированных оценивается как критическое. Министерство путей сообщения Индии информирует, что на месте ЧП уже ведутся восстановительные работы.

Названа причина смертоносного столкновения поездов в Индии, унёсшего жизни более 280 человек

Названа причина смертоносного столкновения поездов в Индии, унёсшего жизни более 280 человек

Напомним, 2 июня недалеко от города Баласор в Индии пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом. Часть вагонов сошли с рельсов на соседний путь. После этого в них въехал ещё один пассажирский состав. Эта катастрофа стала четвёртой по числу жертв в истории Индии. Власти начали расследование, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.

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Twitter / DEEPAK SINGH

Юлия Коновалова
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