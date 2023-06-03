Названа причина смертоносного столкновения поездов в Индии, унёсшего жизни более 280 человек
Сход с рельсов вагонов экспресса стал причиной столкновения поездов в Индии
Последствия столкновения поездов в Индии. Обложка © ТАСС / AP
Причиной масштабной железнодорожной катастрофы в Индии, в результате которой погибли сотни людей, стал сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского скорого поезда. Об этом сообщил исполнительный директор государственной компании Индийские железные дороги Амитабх Шарма, сообщает телеканал NDTV.
"Два пассажирских поезда оказались активными участниками этой аварии, третий поезд, товарный, который стоял на месте, также попал в эту аварию", — сказал Шарма журналистам.
Предварительно, несколько вагонов скорого поезда, который следовал в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. В результате многие вагоны перевернулись, после чего с ними столкнулся встречный пассажирский поезд. Одна из самых смертоносных железнодорожных катастроф в мире произошла между 18:50 и 19:10 (16:20 и 16:40 мск) пятницы, сообщили очевидцы.
Напомним, всё произошло неподалёку от города Баласор в индийском штате Одиша. Число погибших и пострадавших растёт с каждым часом. По последним данным, жертвами трагедии стали более 280 человек. Пострадало около 900 человек. Однако, вероятно, это ещё не конечная цифра. На месте ЧП работают экстренные службы.